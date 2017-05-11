Партия Саргсяна объединилась с дашнаками

В резиденции президента Армении прошла церемония подписания меморандума о формировании коалиции между правящей Республиканской партией Армении и АРФ Дашнакцутюн. Со стороны РПА меморандум подписал заместитель председателя партии Армен Ашотян, со стороны АРФД – представитель Верховного органа партии Агван Варданян, сообщает Новости-Армения.

Отмечается, что в результате парламентских выборов, прошедших в Армении 2 апреля, РПА получила 58 мандатов и могла самостоятельно сформировать правительство, однако предпочла составить коалицию с АРФД.

По всей вероятности, АРФД сохранит уже имеющиеся у нее три министерских портфеля, и те же лица будут переназначены на свои должности.