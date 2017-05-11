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Реза Дегати не даст покоя Армении эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Всемирно известный французский фотограф, работающий на журнал National Geographic, Реза Дегати намерен вновь вернуться к Ходжалинской теме. «Трагедия Ходжалы занимает особое место в моем творчестве», - сказал Дегати haqqin.az.

Его фотовыставки о карабахской войне и Ходжалинской трагедии демонстрировались по всему миру: в Париже, Вашингтоне, Лондоне, других крупных городах мира. «Я думаю вновь вернуться к этой теме», - сообщил фотограф.

Дегати отметил, что уже провел ряд встреч по этому поводу в Баку.

«Выставки об Азербайджане и особенно о карабахской войне в Париже и других городах вызывают агрессивную реакцию со стороны армянской диаспоры. Армяне не раз устраивали провокации, срывали фотографии, но я считаю своим долгом донести правду о Ходжалинской трагедии и карабахском конфликте до мировой общественности», - сказал он.

Отметим, что Дегати делает фотографии об Азербайджане с 1987 года. Среди его работ есть уникальные фото «Черного января» и войны в Карабахе. С 2011 по 2014 год он много ездил по стране, издал две книги об Азербайджане. Первая - «Азербайджан - элегантность огня» - посвящена красоте природы, различным регионам страны. Вторая – о событиях карабахской войны. В нее вошли снимки, которые он делал в Нагорном Карабахе с 1990 по 1992 год.

В 2015 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Парижской мэрии прошла его выставка "Азербайджан - земля толерантности».

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