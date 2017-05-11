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Азербайджанского журналиста наказали за информацию о Моссаде

Автор: Отдел информации 

Проведенная Генеральной прокуратурой Азербайджана проверка выявила, что 10 мая на информационном сайте Moderator.az была размещена статья под названием «Группа, сотрудничавшая с армянами, была раскрыта при помощи Моссада», в которой сообщалось, что якобы группа, сотрудничавшая с армянами, была обезврежена при помощи израильской спецслужбы, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

Генпрокуратура в совместном с Минобороны, МВД и СГБ заявлении уже сообщала о том, что в результате расследования появившейся информации о провокации, готовящейся армянскими спецслужбами и войсками против позиций Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было установлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находилась в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавала вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.

Информация сайта Moderator.az не соответствует действительности и сделана в погоне за сенсацией. Помимо этого, несмотря на неоднократные советы средствам массовой информации опубликовывать информацию, основываясь на сообщения пресс-служб государственных органов, сайт Moderator.az не сделал никаких выводов.

Главный редактор сайта Moderator.az Сеймур Алиев в соответствии с требованиями закона Азербайджана «О прокуратуре» был вызван в Генпрокуратуру, где на основании статьи 10 закона «О СМИ» был предупрежден о том, что, если и в будущем сайт будет распространять заведомо ложную и предвзятую информацию, С.Алиев будет привлечен к уголовной ответственности и к нему будут применены самые серьезные меры. 

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