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Бои между курдами и оппозицией на севере Сирии

 

Столкновения между курдским ополчением и сирийской умеренной оппозицией продолжаются на севере Сирии, несмотря на объявление четырех зон деэскалации, сообщается в бюллетене курдской организации YPG, передает РИА Новости.

Так, 9 мая курды убили двоих оппозиционеров около деревни Дер Балют, где они пытались устанавливать мины.

6, 8 и 9 мая оппозиционеры обстреливали курдские позиции на севере Сирии. Как утверждает YPG, оппозиционеры координируют свои действия с турецкой армией, получая от нее разведывательные данные и координаты курдских позиций.

5 мая курды сбили турецкий беспилотник, который вел разведку около города Дирбасие.

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