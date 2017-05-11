Бои между курдами и оппозицией на севере Сирии

Столкновения между курдским ополчением и сирийской умеренной оппозицией продолжаются на севере Сирии, несмотря на объявление четырех зон деэскалации, сообщается в бюллетене курдской организации YPG, передает РИА Новости.
Так, 9 мая курды убили двоих оппозиционеров около деревни Дер Балют, где они пытались устанавливать мины.
6, 8 и 9 мая оппозиционеры обстреливали курдские позиции на севере Сирии. Как утверждает YPG, оппозиционеры координируют свои действия с турецкой армией, получая от нее разведывательные данные и координаты курдских позиций.
5 мая курды сбили турецкий беспилотник, который вел разведку около города Дирбасие.