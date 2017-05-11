Сегодня продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Председательствующий на заседании судья Афлатун Гасымов сказал, что у Джахангира Гаджиева возникли проблемы со здоровьем.
Адвокаты обвиняемых — бывшего главы Наримановского филиала Международного банка Мамеда Джахангирова, лишенного свободы на 7 лет бывшего директора ООО Inter Security Ибрагима Гусейнова — выступили на судебном заседании с просьбой оправдать их подзащитных.
Адвокаты Джахангира Гаджиева же попросили отложить судебный процесс из-за проблем со здоровьем Дж.Гаджиева.
Судья учел просьбу Джахангира Гаджиева и отложил судебный процесс до 18 мая.
Напомним, бывший экс-глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев приговорен к 17 годам лишения свободы.