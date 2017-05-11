Трамп хочет расследовать фальсификации на выборах

Президент США Дональд Трамп намерен создать специальную комиссию для расследования возможных фальсификаций при подсчете голосов во время прошедших президентских выборов в США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Комиссия также изучит, какое давление оказывает на граждан существующая избирательная система страны.

Ожидается, что "Президентскую комиссию по честным выборам" (Presidential Commission on Election Integrity) возглавит вице-президент Майк Пенс, кресло вице-председателя может занять секретарь штата Канзас адвокат Крис Кобах.

Предполагается, что комиссия представит первый доклад по итогам своей работы в 2018 году.