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Даже во Вьетнаме вспоминают Гейдара Алиева фото

Автор: Отдел информации 

10 мая 2017 года по случаю 94-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Посольством Азербайджана во Вьетнаме была проведена презентация переведенной на вьетнамский язык книги «Гейдар Алиев» из серии «Жизнь замечательных людей», соавторами которой являются Гусейнбала Мираламов и Виктор Андрианов, сообщили haqqin.az в посольстве.

В мероприятии приняли участие представители Коммунистической партии, Министерства иностранных дел, различных ведомств, высших учебных заведений, средств массовой информации Вьетнама, дипломатического корпуса, аккредитованного в городе Ханой, а также вьетнамские выпускники азербайджанских вузов.

На мероприятии выступил посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов, который подчеркнул неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева во благо азербайджанского государства и народа.

В завершение своего выступления посол представил переведенную на вьетнамский язык книгу «Гейдар Алиев», подчеркнув, что данное издание даст возможность вьетнамской общественности получить более обширную информацию о роли великого лидера в азербайджанской истории.

Мероприятие было продолжено концертной программой, состоящей из азербайджанских и вьетнамских музыкальных произведений в исполнении Национального оркестра Вьетнама.

Также в рамках презентации был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева. Участникам мероприятия были предоставлены экземпляры книги «Гейдар Алиев» на вьетнамском языке.

 

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