Россия ведет невидимую миру войну на европейском направлении. К счастью, не настоящую, а газовую. Сначала российский газ уверенно покорял европейский рынок, принося «Газпрому» невиданные прибыли, а в казну РФ – нешуточные доходы. Затем критики заговорили о «российской газовой дубине», с помощью которой Москва хочет добиться влияния, в том числе и политического, в Старом Свете. Многие европейские партнеры заговорили о российской «монополии» на поставки «голубого топлива». Появились соответствующие законодательные ограничения, антимонопольные расследования… И совсем уж ситуация накалилась после украинских событий и присоединения Крыма в 2014 году.

С тех пор России приходится прокладывать свои газовые маршруты в Европу не иначе, как с «боем». Чаще эти битвы оборачивались поражениями и потерей позиций Москвы. Но буквально за последние несколько недель она нанесла несколько эффектных контрударов, снова расчехлив свою «газовую дубину». Словом, Россия не собирается без боя сдавать свои позиции по экспорту «голубого топлива» в Европу.

Российская труба рассорит Евросоюз

Хорошая новость для Москвы: пару недель назад «Газпром» согласовал схему финансирования строительства трубопровода «Северный поток-2». Одну половину инвестиций возьмет на себя российская монополия, другую — пять крупных энергетических европейских компаний. В Москве сей факт был воспринят с энтузиазмом: его здесь рассматривают, как доказательство того, что Европа по-прежнему остро нуждается в российском «голубом топливе».

Помимо «Газпрома», подписи под инвестиционным соглашением «Северного потока-2» поставили французская Engie, австрийская OMV, голландско-британская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Европейские компании пообещали финансировать 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» вложит остальные средства и останется единственным акционером проектной компании Nord Stream-2.

Добиться этого было не так просто: против строительства трубы выступила Польша, которая пожаловалась в ЕС на угрозу усиления монополии «Газпрома» на европейском рынке. Затем аналогичные претензии предъявила Украина. Последней помешать строительству решила Дания, заявившая, что проект может навредить ее национальной безопасности. Пришлось пересмотреть условия соглашения о механизмах участия европейских инвесторов. В России считают, что теперь, после заключения нового соглашения, созданию газопроводного маршрута практически ничего не мешает и «Северный поток-2» уложится в график строительства, которое должно завершиться в конце 2019 года.

Однако у европейских оппонентов Москвы другое мнение. Разрешение на строительство газопровода должны официально дать все заинтересованные стороны: Германия, Финляндия, Швеция и Дания, через акватории которых проходит маршрут, а также Латвия, Литва, Польша и Эстония, участвующие в консультациях по проекту. Поляки, датчане и прибалты пока не готовы включить перед «Северным потоком-2» зеленый свет.

Тем не менее, по мнению экспертов, у участников проекта есть хорошие шансы обойти все эти препятствия.

Как полагают аналитики Standard & Poor’s, изменение структуры акционерного капитала Nord Stream-2 позволит не зависеть предприятию от формального одобрения польского регулятора, поскольку «Газпром» не ведет деятельности в Польше.

Дания, в свою очередь, может объявить мораторий на строительство трубы только в случае изменения своего законодательства, поправки в которое должен внести ее парламент. А это не простой процесс, к тому же не слишком выгодный самой Дании в силу того, что эта страна вот уже более 15 лет не может согласовать строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать ее с месторождениями Северного моря.

Ясно одно: «Северный поток-2» уже накалил внутренние отношения в ЕС. А положительное решение в его отношении будет означать, что силы, симпатизирующие России в этом вопросе, преобладают в Евросоюзе.

Украинский барьер

Между тем, Украина может пойти на самые решительные меры, чтобы воспрепятствовать строительству российского газопровода «Северный поток-2». Как заявил директор по развитию бизнеса украинской госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко, украинская сторона предлагает значительно снизить цены на транспортировку газа по территории своей страны.

Снижение транзитных тарифов должно произойти в 2020 году, когда заканчивается соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» о транспортировке российского голубого топлива через Украину. Таким образом, по словам Витренко, использование украинской газотранспортной системы (ГТС) «станет значительно дешевле, чем «Северного потока-2», который окажется экономически неоправданным».

Для тех, кто не понял: Украина идет на демпинг, лишь бы сохранить возможность прокачки российского газа. В любом случае, «Нафтогаз» готов смириться со значительной суммой ущерба от снижения цен на транзит. Почему? Дело в том, что в 2020 году, когда закончится действие соглашения с Россией, украинская ГТС практически останется пустой. Заполнять ее будут незначительные объемы газа местных производителей. Тогда как до 75% мощностей ГТС придется законсервировать. Найти альтернативных «Газпрому» зарубежных поставщиков голубого топлива у Украины вряд ли получится. Россия является фактически единственным партнером «Нафтогаза», который пользуется украинскими трубами. Вместе с тем в конце 2019 года «Газпром» намерен сдать в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в обход Незалежной.

Между тем, по оценкам самого «Нафтогаза», в настоящее время ежегодный доход, который Украина получает за транзит российского газа, составляет $2 млрд. Соответственно, в зависимости от размера грядущей скидки (на 10% или в 10 раз), потери Киева составят от $200 млн. до $1,8 млрд. И это только в том случае, если «Нафтогаз» совершит чудо и найдет нового транзитного поставщика. Если же чуда не случится, то эта статья доходов украинской госкомпании рискует сократиться до нуля.

Турецкий прорыв

И еще одна новость для Москвы со знаком «плюс». После успешных переговоров российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, было объявлено, что укладка первой нитки черноморского газопровода «Турецкий поток» начнется в ближайшие дни.

Это заявление в Москве считают достойным ответом на нападки противников увеличения доли России в европейском энергобалансе. С начала этого года поставки «голубого топлива» из РФ на рынок Старого Света выросли на 15%. Прокладка магистрали в сторону Турции, а также реализация проекта «Северный поток - 2» позволит и в будущем наращивать экспорт подобными темпами.

Впрочем, повторимся, тут все непросто: каждый шаг России на европейском направлении дается с боем. В частности, в ближайшее время ряд государств Старого Света должен дать свою оценку расследованию Еврокомиссии по поводу доминирующего положения «Газпрома» на европейском рынке. Это дело было инициировано в 2012 году. Российскую компанию обвинили в нарушении антимонопольных правил ЕС. «Газпрому» вменялось то, что его доля на газовых рынках некоторых стран значительно превышает положенные в Евросоюзе ограничения. В конце 2016 года, после нескольких лет тяжбы, «Газпром» направил в Брюссель итоговые предложения по урегулированию антимонопольного процесса. Еврокомиссия их предварительно одобрила и отправила на рассмотрение в страны, где было зафиксировано доминирующее положение «Газпрома».

Первой свое решение озвучила Болгария — она поддержала предложения российской стороны. Однако другие фигуранты этого дела высказались против. В частности, Литва потребовала возобновить расследование в отношении «Газпрома» и расширить список обязательств российской компании. По словам литовского министра энергетики Жигмантаса Вайчюнаса, такие же требования готовы выдвинуть Латвия, Эстония и Польша.

Главной целью, которую хотят добиться оппоненты «Газпрома», является попытка помешать строительству другого газового маршрута из России в Европу — трубопровода «Северный поток - 2». Эта магистраль практически полностью выключит из игры Украину, по территории которой сейчас поставляются значительные объемы российского газа в Европу.

На этом фоне заявление Москвы о скором начале строительства «Турецкого потока» выглядит символичным. Россия дает понять Европе, что обладает альтернативным кругом проектов и может распоряжаться ими на свое усмотрение. «Турецкий поток» и «Северный поток - 2» должны быть запущенны в эксплуатацию примерно в одно и тоже время — до 2020 года.

«Газпром» утверждает, что все контрагенты этих проектов заинтересованы в увеличении закупок российского газа. По всей вероятности, Россия намерена подтолкнуть ЕС к тому, чтобы он надавил на оппозиционные страны и посодействовал принятию окончательного решения по строительству «Северного потока - 2». Ведь в ином случае первым будет построен «Турецкий поток», и Анкара получит возможность перепродавать российский газ в Европу, которой на самом деле выгоднее получать «голубое топливо» напрямую, минуя посредников.

Азербайджану не стоит почивать на лаврах

Казалось бы, что до всех этих российско-европейских энергетических маневров Азербайджану? Однако, с некоторых пор (а точнее, с тех самых, как политика Москвы стала восприниматься в Брюсселе, как недружественная) азербайджанский газ рассматривается как самая серьезная и чуть ли не единственная альтернатива российскому на европейском направлении.

Прежде всего, речь идет о строительстве Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов, которые должны стать главными элементами «Южного газового коридора», призванными доставить в Европу азербайджанский газ с месторождения «Шах-Дениз». Первые поставки намечены на все тот же 2020 год.

Очевидно, что амбициозные проекты российского «Газпрома» на европейском направлении, о которых речь шла выше, напрямую конкурируют с теми газовыми маршрутами, где активно задействован Азербайджан.

Вплоть до последнего времени позиции Баку на европейском направлении только укреплялись. Тем сильнее – чем больше портились политические отношения Брюсселя и Москвы. Но, как показывают последние события, Россия способна на нанесение ощутимых ответных ударов даже в политически неблагоприятных условиях. Недаром ее доля на европейском газовом рынке по итогам 2016 года достигла рекордного уровня, превышающего 30%, и с тех пор только растет.