В Гяндже свадебный кортеж разбросал на дороге крупную сумму денег. Проезжающие рядом водители остановили автомобили и вместе с остальными лицами стали собирать купюры. По этой причине движение транспорта на отрезке дороги на несколько минут остановилось.

Как сообщает Report, на проспекте Ататюрка, напротив парка "Хан багы", свадебный караван разбросал на дороге деньги. Пешеходы и подключившиеся к ним водители стали подбирать деньги, среди которых были и 10-манатные купюры. По этой причине движение на указанном отрезке дороги было парализовано на несколько минут.

Точной информации о том, кому принадлежал свадебный кортеж, пока нет.