Итальянская подлодка протаранила торговое судно

Итальянская подводная лодка столкнулась с торговым судном, в результате инцидента никто не пострадал, говорится в сообщении ВМС Италии.

Боевой подводный корабль Scirè минувшей ночью направлялся на место проведения учебных манёвров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова.

После столкновения в открытых водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же "поднялась на поверхность и начала движение в направлении собственной базы", сообщают итальянские ВМС.

Столкновение не привело к пострадавшим среди команды подлодки или экипажа торгового корабля; его причины выясняются.