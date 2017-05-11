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«Фотограф Лаврова» в Белом доме вызвал международный скандал

 

В США набирает обороты история с присутствием российского фотографа на встрече Дональда Трампа с Сергеем Лавровым.

Белый дом, как сообщает CNN, обвинил Россию в нечестности из-за публикации фотографий с переговоров в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не ожидали, что МИД разрешит российскому агентству ТАСС опубликовать снимки встречи Трампа и Лаврова.

«В этом проблема с русскими — они лгут», — прокомментировали публикацию снимков в Белом доме.

Кроме ТАСС, чей фотокорреспондент присутствовал на встрече, снимки обнародовал МИД РФ в своем англоязычном Twitter.

Американские журналисты, в частности, телеканала ABC, были возмущены тем, что доступ получил только сотрудник российских СМИ. В ответ на это в Белом доме заявили, что никогда не публикуют снимки встречи президента с иностранными чиновниками более низкого уровня.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудник ТАСС выполнял функцию личного фотографа Лаврова и это якобы было оговорено с американской стороной при обсуждении встречи.

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