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В Якутии нашли гигантский алмаз

 

Акционерная компания «Алроса», крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов, добыла кристалл массой 83,5 карата на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

«Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком добыт на обогатительной фабрике №14 трубки «Юбилейная» и имеет размеры 24,0 х 15,0 х 17, 0 мм. В объеме камня есть включения сульфидов, оливинов с тензорными трещинами и пиропа в промежуточной и центральной зоне», - отмечается в сообщении.

Разработка трубки «Юбилейная» ведется открытым способом с 1989 года. На это месторождение приходится основной объем добычи Айхальского ГОКа. Запасы «Юбилейной» по международным стандартам оценены в 95 млн карат алмазного сырья и обеспечивают добычу алмазного сырья до 2035 года. Доля трубки в общей добыче алмазов «Алросы» в 2016 году составила 25%.

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