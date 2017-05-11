Иракская армия пообещала освободить Мосул до Рамадана

Иракские силовики надеются освободить город Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Об этом заявил генерал-лейтенант иракской армии Отман аль-Ганими, его слова передает BBC News.

«Службы безопасности проводят масштабную и эффективную операцию. По моим оценкам, с ИГ будет покончено за несколько дней, если на то будет воля Аллаха», — пояснил командующий.

Операция по освобождению западной части Мосула — так называемой иракской столицы ИГ — ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США.