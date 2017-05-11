В протестах в Венесуэле погибли 40 человек

Еще один человек погиб в результате столкновений оппозиционеров с полицией в столице Венесуэлы Каракасе, как минимум 93 человека получили ранения,

Как передает The Associated Press, еще один пострадавший в ходе демонстраций в понедельник скончался от ранений 10 мая.



Таким образом, число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле, по данным правительства, составило уже 38 человек. Между тем, венесуэльская оппозиция и правозащитники заявляют, что оно превысило 45.



С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста из-за планов президента Николаса Мадуро изменить Конституцию страны. По последним данным, за это время только в столице страны более 750 человек получили ранения.