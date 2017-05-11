В кафе в Махачкале бросили гранату

Два человека пострадали в результате взрыва самодельной гранаты в кафе в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

В четверг представитель республиканского МВД сообщил РИА Новости, что неизвестный бросил гранату около кафе в Махачкале и скрылся. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт. Он отметил, что на поиски подозреваемого подняты все наряды полиции.

"В результате взрыва самодельной гранаты в кафе "Золотая турка" в Махачкале пострадали двое мужчин. Они доставлены во вторую городскую больницу, их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель Минздрава.