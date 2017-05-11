США заявили об освобождении сирийской Табки

Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о полном освобождении от боевиков экстремистского «Исламского государства» в Сирии города Табка и находящейся рядом с ним плотины на реке Евфрат.

«Это очередная победа «Сирийской арабской коалиции» и ее партнеров из «Сил демократической Сирии» (СДС), — заявил по этому поводу представитель штаба коалиции, возглавляемой США, полковник Джон Дорриан.



В городе, освобожденном курдским ополчением пешмерга, сдались около 70 боевиков ИГ, отметили в Пентагоне.