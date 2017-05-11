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Пакистанскому подростку отрезали руку вместо выплаты зарплаты

 

Пакистанскому подростку по имени Ирфан, который ухаживал за коровами одной из семей в провинции Пенджаб, отрезали руку. Об этом сообщает NDTV.

По словам матери пострадавшего, его работодателя Шавкат Биби взбесила просьба о выплате зарплаты.

«На прошлой неделе Шавкат Биби разъярилась, когда Ирфан попросил зарплату. Она отрезала его правую руку корморезкой, чтобы преподать урок, когда он просит зарплату, но работу по кормлению скота не выполняет», — рассказала она. 13-летнему мальчику причиталось 3000 пакистанских рупий — чуть менее 30 долларов.

Мальчика поместили в больницу в критическом состоянии. Местная полиция принимать заявление отказалась, однако после обращения в суд все же его зарегистрировала. Задержан брат Шавкат Биби, о судьбе самой женщины не сообщается. Местные власти пообещали наказать преступников по всей строгости закона.

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