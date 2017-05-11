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Сборная Азербайджана по футболу обыграла Саудовскую Аравию И вышла в лидеры на Исламиаде

Автор: Отдел спорта 

Сборная Азербайджана U-23 по футболу провела свой второй матч на Играх исламской солидарности.

После нулевой ничьи с Камеруном нашим футболистам необходимо было обыгрывать Саудовскую Аравию. Подопечным Яшара Вахабзаде удалось одержать победу. Итоговый счет матча – 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 67-й минуте отличился Эльшан Абдуллаев, а на 81-й минуте точку в матче поставил Агабала Рамазанов.

В другом матче группы «А» сегодня Камерун и Марокко сыграли вничью 1:1.

Таким образом, перед последним 3-м туром у Азербайджана и Марокко по 4 очка, но разница мячей лучше у нашей сборной. У Камеруна 2 очка, у Саудовской Аравии очков нет.

В последнем туре 15 мая Азербайджан сыграет с Марокко, а Камерун – с Саудовской Аравией.

В группе «В» Оман победил Турцию со счетом 3:2, в Алжир взял верх над Палестиной – 1:0. У Алжира 6 очков, у Омана – 4, у Палестины – 1, Турция без очков. Алжир обеспечил себе место в полуфинале. Турция, как и Саудовская Аравия, потеряла шансы на продолжение борьбы.

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Сборная Азербайджана по футболу обыграла Саудовскую Аравию И вышла в лидеры на Исламиаде
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