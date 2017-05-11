Сегодня на Играх исламской солидарности в Баку стартовал волейбольный турнир. Женская сборная Азербайджана встречалась с Кыргызстаном и одержала легкую победу – 3:0 (25:7, 25:3, 25:8).

В женском турнире участвуют четыре сборные. Это также национальные команды Турции и Таджикистана. В игре между этими сборными турчанки победили со счетом 3:0.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 13 мая против Таджикистана.

По итогам кругового турнира первая команда сыграет в полуфинале с четвертой, а вторая – с третьей. Но уже сейчас понятно, что золото оспорят Азербайджан и Турция.

Волейбольные матчи проходят в «Кристалл Холле».