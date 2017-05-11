Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил, почему у него появились ссадины на лице. Как передают «Вести.Ru», телеведущий получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

Киселев назвал пострадавшее лицо временной сменой имиджа. «Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке», — пошутил он.