Глава нацразведки США: «В Карабахе могут возобновиться боевые действия»

В Нагорном Карабахе могут возобновиться широкомасштабные военные действия. Об этом говорится в докладе главы национальной разведки США Даниэля Котса, представленном перед слушаниями в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

«В апреле 2016 года возросла напряженность между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. То, что стороны не желают идти на компромисс, сохраняет вероятность возобновления масштабных военных действий в 2017 году», - говорится в докладе.

В докладе Даниэля Котса также говорится, что экономические трудности превратились в головную боль для правительства Азербайджана. Глава национальной разведки США считает, что Азербайджан продолжит в своей внешней политике балансировать между Россией, Ираном и Западом.

В части доклада, посвященном ситуации на Кавказе, говорится, что Грузия в ближайшее время продолжит углублять свои отношения с Евросоюзом и наращивать военное сотрудничество с НАТО.