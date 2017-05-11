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Путин: Палестина получит льготные условия торговли с ЕАЭС

 

ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число пользователей единой системы тарифных преференций. Теперь целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕАЭС», — сказал он.

Ранее  Путин принял в резиденции Бочаров ручей в Сочи президента Палестины Махмуда Аббаса, находящегося в России с рабочим визитом.

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