Госминистр Саудовской Аравии на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по вопросам залива Тамера Аль-Сабху.

Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией находятся на очень высоком уровне, глава государства выразил удовлетворение динамичным развитием в различных сферах связей, построенных на основе дружбы и братства..

На встрече говорилось о значении Игр исламской солидарности, которые будут открыты завтра в Баку, была выражена уверенность в том, что эти Игры внесут вклад в дело укрепления единства и солидарности между исламскими странами.