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Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир

 

Депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины задекларировал несколько сотен квартир. Такую информацию он предоставил на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Как отмечается на сайте проекта «Честно», 400 квартир Игорь Оверко продал, 186 оставил в собственности. Доход от продажи недвижимости составил свыше 50 миллионов гривен (около 110 миллионов рублей по текущему курсу). Кроме того, Оверко сообщил о том, что является собственником четырех жилых домов, 18 земельных участков и имеет более 16 миллионов гривен (35 миллионов рублей) сбережений.

Как отмечают журналисты «Честно», Оверко является руководителем и соучредителем строительной фирмы. «Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двое детей», — приводит ресурс слова депутата.

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