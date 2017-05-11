Ровнаг Абдуллаев отправился на проблемную платформу на Каспии

В среду в результате бурения скважины номер 319 на глубоководной морской платформе №7 НГДУ "28 Мая" в результате поглощения глинистого раствора произошло образование газа, говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Были предприняты необходимые меры, устье скважины было закрыто. Однако сегодня примерно в 16:00 по местному времени образовался ненормальный водный поток с пузырьками газа, который стал увеличиваться со временем. Учитывая все возможные последствия, на двух эксплуатационных скважинах на платформе были приостановлены добыча и работы по бурению.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отправился на морскую платформу, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и дал поручение по эвакуации персонала. Согласно данному поручению, все сотрудники на платформе №7 были эвакуированы.

В настоящее время оперативная группа из специалистов ближайших платформ и дежурные суда контролируют ситуацию.