Трамп усиливает кибербезопасность

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 мая, подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности федерального правительства и защиту критической инфраструктуры страны от кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Как отмечает агентство, указ подписан на фоне разворачивающейся в американском обществе дискуссии по поводу возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, когда хакеры якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете.

Американские спецслужбы ранее назвали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон.