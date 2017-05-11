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Трамп усиливает кибербезопасность

 

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 мая, подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности федерального правительства и защиту критической инфраструктуры страны от кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Как отмечает агентство, указ подписан на фоне разворачивающейся в американском обществе дискуссии по поводу возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, когда хакеры якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете.

Американские спецслужбы ранее назвали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон.

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