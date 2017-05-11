Британский суд оштрафовал азербайджанского олигарха на полмиллиарда

Азербайджанский олигарх должен выплатить £453 млн своей бывшей супруге по решению британского суда, сообщает Би-би-си. Как отмечает телекомпания, этот бракоразводный процесс станет одним из самых дорогих в Великобритании.

Муж утверждал, что внес «особый вклад» в благосостояние семьи, однако суд счел, что вклад супругов был равным. В итоге сумма выплат составит 41,5% от совокупных семейных активов.

Судья также вынес постановление, запрещающее раскрывать имена супругов. Би-би-си указывает лишь, что речь идет о бывшем трейдере, 61-летнем выходце с Кавказа и 41-летней женщине из Восточной Европы, которые познакомились и заключили брак в Москве, а затем переехали в британское графство Суррей. Кроме того, известно, что около пяти лет назад супруг за $1,3 млрд продал долю в российской компании.

Как пишет РБК, этому описанию соответствует 61-летний экс-совладелец компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов — №67 в российском списке Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,3 млрд. Уроженец города Баку, Ахмедов уехал в Великобританию в 1986 году, где стал трейдером на Лондонской бирже мехов. В 1987 году он создал компанию Tansley Trading, поставлявшую оборудование советским газовым предприятиям. В конце 2012 года Ахмедов за $1,38 млрд продал свою долю в компании «Нортгаз» НОВАТЭКу.