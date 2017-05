В четверг, 11 мая, в Киеве проходит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

Во втором полуфинале выступят 18 участников: Тияна Богичевич, Сербия (In Too Deep); Натан Трент, Австрия (Running On Air); Яна Бурческа, Македония (Dance Alone); Клаудия Фаниелло, Мальта (Breathlessly); Илинка и Алекс Флоря, Румыния (Yodel It!); O'G3NE, Нидерланды (Lights and Shadows); Йоци Папаи, Венгрия (Origo); Аня Ниссен, Дания (Where I Am); Брендан Мюррей, Ирландия (Dying to Try); Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино (Spirit Of The Night); Жак Хоудек, Хорватия (My Friend); JOWST и Александер Вальманн, Норвегия (Grab the Moment); Timebelle, Швейцария (Apollo); NAVIBAND, Беларусь ("Гісторыя майго жыцця"); Кристиан Костов, Болгария (Beautiful Mess); Fusedmarc, Литва (Rain of Revolution); Койт Тооме и Лаура, Эстония (Verona); IMRI, Израиль (I Feel Alive).

В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут 10 участников второго полуфинала.

Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихаж (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мош (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).