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Асад сравнил войну в Сирии с борьбой СССР против фашизма

 

Президент Сирии Башар Асад сравнил войну сирийского народа против террористов с борьбой Советского Союза против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Как передает РИА Новости, об этом сирийский лидер заявил в интервью белорусскому ТВ в День Победы, 9 мая. Оно вышло в эфир в четверг.

"Война, которую вел ваш народ в то время, — это та же война, которую ведет наш народ сегодня. Разница только в названиях и различных средствах, однако содержание одинаковое", — заявил Асад. Текст интервью на арабском языке приводит сирийское агентство SANA.

Сирийский президент заявил, что терроризм как инструмент используют западные государства, которые руководствуются "нацистским менталитетом", направленным на превращение остальных государств и народов "в рабов".

"Фон одинаковый, и война одна и та же. Почему появился нацизм, чего он хотел? Он хотел господствовать в мире, исключить остальных. Сегодня наш народ ведет борьбу не только с террористами, но и с теми, кто им покровительствует", — отметил Асад.

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