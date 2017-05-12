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Индия отключила интернет в Джамму и Кашмире

 

Эксперты ООН в области прав человека выразили тревогу в связи с продолжающейся блокировкой Интернета и соцсетей в штате Джамму и Кашмир. Они призвали правительство Индии немедленно снять запрет, введенный 17 апреля после волны протестных выступлений студентов, передает Радио ООН.

Правозащитники ООН потребовали от властей защищать право на свободу выражения мнений и наладить открытое обсуждение социальных и политических проблем региона.

Специальные докладчики Совета ООН по правам человека по проблеме свободы мнений Дэвид Кэй и по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст заявили, что масштаб введенных ограничений непропорционален провозглашенной Дели цели предотвращения распространения информации, которая может спровоцировать насилие. 

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