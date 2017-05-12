Главным событием минувшего дня стал самый дорогой бракоразводный процесс в Великобритании: азербайджанский олигарх Фархад Ахмедов должен выплатить £453 млн своей бывшей супруге Татьяне Ахмедовой по решению британского суда. В распоряжении haqqin.az оказалось датированное от 27 января 2017 года конфиденциальное заявление Фархада Ахмедова, направленное в британский суд.

В заявлении азербайджанский олигарх обвинил свою бывшую супругу в чудовищной измене с одноклассником своего сына.

По просьбе юристов Т.Ахмедовой, дело в суде слушалось в закрытом режиме, а судебное решение первоначально сохранялось втайне.

В заявлении указывается, что данная выплата является удивительной, поскольку присуждена через 17 лет после того, как супружеская пара развелась в России в качестве российских граждан. «В России развод был проведен после того, как Татьяна Ахмедова призналась, что неоднократно изменяла мужу, который финансово обеспечивал ее расточительный образ жизни, и принимала своих любовников в супружеской постели, даже тогда, когда ее сыновья находились в доме», - отмечается в заявлении.

Ф.Ахмедов считает решение суда необоснованным, поскольку передал своей бывшей жене загородный дом в элитном районе Сэнт-Джордж Хилл в Уэйбридже, который оценивается в £ 20 миллионов, а также тратил миллионы фунтов в год на ее гламурный образ жизни, с полным штатом домработниц, садовников и шоферов: «Это резко контрастирует с положением тех жен, которые по милости английских судов обречены на жизнь в нужде после того, как их бросили богатые мужья», - цитирует haqqin.az конфиденциальное заявление.

Суд также обязал азербайджанского олигарха купить стоимостью в 40 млн £ еще один дом в Лондоне и предоставить экс-супруге £ 28 млн на покупку недвижимости на французской Ривьере. А в дополнение ему предписано пожизненно выплачивать своей бывшей жене по 5 млн £ в год.

В своем решении суд также постановил, что Татьяна Ахмедова, которую муж обеспечил автопарков суперкаров, включающий Maybach и McLaren, должна стать владельцем Aston Martin V стоимостью в полтора миллиона фунтов, который Фархад Ахмедов передал своему сыну, а еще и пяти весьма ценных дробовиков Holland and Holland. Суд также передал Татьяне Ахмедовой невероятную коллекцию предметов искусства и антиквариата, которая оценивается в десятки миллионов фунтов.

Хотя Англия уже давно известна, как мировая столица разводов, юридические эксперты считают, что некоторые особенности этого дела вызывают тревогу. Они полагают, что решение по этому делу поднимает фундаментальные вопросы о глобальной применимости решений английских судов, и что данное судебное решение скорее всего станет сдерживающим фактором для любого богатого иностранного супруга при рассмотрении вопроса о его/ее проживании в Англии.

Фархад Ахмедов и Татьяна Ахмедова заключили брак в 1993 году. В этом же году они приобрели дом в Лондоне. Первый сын от этого брака родился в 1993 году, а второй спустя три года.

Однако, даже после заключения брака Фархад Ахмедов продолжил свою деятельность в России в качестве нефтегазового магната. В это время его супруга – британская гражданка, как отмечается в заявлении, вела экстравагантный образ жизни в Англии, хотя она никогда не отказывалась от своего российского гражданства: «Серьезные проблемы, с которыми сталкивался г-н Ахмедов в Сибири, приводили к тому, что он редко мог навещать свою семью. Его жена не проявляла никакого интереса к его работе и отказывалась ездить с ним в Россию. В 2000 году Татьяна Ахмедова призналась, что завела роман с несколькими мужчинами. После этого откровения Ф.Ахмедов подал на развод в загс в Москве. Г-жа Ахмедова уклонялась от участия в разбирательстве по делу о разводе, и брак был расторгнут. Г-жа Ахмедова впоследствии написала письмо своему мужу, в котором умоляла его о прощении за неверность с рядом молодых мужчин, которых она щедро одаривала его же деньгами. Среди этих молодых мужчин, по его словам, был старший брат школьного друга одного из сыновей супругов», отмечается в конфиденциальном заявлении.

Татьяна Ахмедова в 2003 году ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Это ходатайство было оспорено Фархадом Ахмедовым на основе полученного ранее российского развода. Адвокаты Татьяны Ахмедовой пытались оспорить законность этого развода, и настаивали на его аннулировании. В это же время Т.Ахмедова арендовала поместье Дэвида Боуи за £ 500 000 и развлекала своих молодых любовников на деньги своего бывшего мужа. Она также регулярно и широко пользовалась частным самолетом Ф.Ахмедова.

В конце 2012 года г-н Ахмедов после нескольких лет усилий и безуспешных переговоров с потенциальными покупателями, наконец, смог добиться продажи своей доли в Нортгаз. Он продал свою долю за сумму значительно превышающую $ 1 млрд.

В течение трех дней после того, как деньги за сделку были переведены на личный счет Ф.Ахмедова, экс-супруга тайно подала новое ходатайство о разводе в Высокий суд Лондона, но не давала ему ход. Вместо этого она стремилась добиться заключения "полюбовного" соглашения с Фархадом Ахмедова, угрожая новыми карательными мерами развода, обусловленных английским правом, в случае если бы он отказался удовлетворить ее требования. Сделка не состоялась.

В результате под председательством судьи Хаддон-Кейва, суд вынес постановление об удовлетворении требований Татьяны Ахмедовой.

"Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно его используют с целью вымогательства. Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о моей бывшей жене, как матери моих детей, и давал ей возможность жить, как королеве", говорится в комментарии Ф.Ахмедова. В своем заявлении олигарх также обвиняет английскую правовую систему.

Ф.Ахмедов также уверен, что правительство Великобритании воспользовалось услугами его экс-супруги для экспроприации его капитала в Великобритании.