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Инфляция за месяц в Венесуэле достигла 100%

 

Инфляция к началу мая в Венесуэле достигла уровня в 92,8%, а за апрель этот показатель составил 16,5%, сообщила в четверг национальная ассамблея страны в докладе об индексе потребительских цен, передает РИА Новости.

По словам члена парламентской комиссии по финансам Анхеля Альварадо, идущие сейчас по всей Венесуэле протесты оппозиции имеют под собой немалое основание в виде экономических и социальных требований. "Страна, в которой единственный растущий экономический показатель – это инфляция, вызывает недовольство среди самых молодых, и перед лицом угрозы будущего в нищете наша молодежь вышла на улицы, подвергая риску свои жизни, чтобы восстановить страну, которая им принадлежит", — приводит портал Nacional слова Альварадо.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% — в 2018. Канал NTN24 отмечал, что такие проектировки основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, весьма ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.

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