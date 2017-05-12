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Трамп: «Я бы в любом случае уволил главу ФБР»

 

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что собирался в любом случае уволить Джеймса Коми с поста главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Газета.ру. 

«Я собирался уволить его, это было мое решение», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, он собирался уволить Коми, несмотря на наличие или отсутствие каких-либо рекомендаций об этом со стороны других лиц администрации.

Также президент США рассказал, как именно Коми три раза уведомлял его о том, что он не является человеком, в отношении которого ведется расследование.

Трамп пояснил, что первый раз Коми об этом сообщил во время их обеда. В двух других случаях об этом Коми сказал по телефону. Как признался Трамп, один раз он позвонил Коми, а другой — он принимал звонок от тогда главы ФБР.

«Я его спрашивал об этом, да. Я сказал: «Если это возможно, скажите мне: «Нахожусь ли я под следствием?» Он отвечал: «Нет, вы не находитесь под следствием», — рассказал американский лидер.

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Трамп: «Я бы в любом случае уволил главу ФБР»
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