Французский боевой корабль сорвал международные учения

Французский десантный катер в четверг сел на мель у острова Гуам, что стало причиной переноса военно-морских учений США, Великобритании, Франции и Японии, которые должны были начаться в этом районе. Информацию об этом подтвердил представитель американских ВМС в данном районе лейтенант Тим Горман, передает ТАСС.

В учениях, о которых идет речь, принимает участие транспортно-десантный корабль "Мистраль", с него должны были взлетать британские и японские вертолеты. Кроме того, в нем размещались американские морпехи и севший на мель десантный катер.

"На мель садился не "Мистраль", - уточнил Горман. - Это было меньшее по размеру десантное судно, которое размещается внутри него".