Нефть дорожает

Цены на нефть стабильны в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,5-3,6% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Недельное повышение цен будет первым за месяц.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени повысилась на $0,03 (0,06%) - до $50,80 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на $0,61 (1,24%) - до $48,73 за баррель.

Цена на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,05 (0,10%) - до $47,87 за баррель.

В четверг обе марки подорожали на 1,1%, Brent - до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель.