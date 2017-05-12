Подписаться на уведомления
 

Нефть дорожает

 

Цены на нефть стабильны в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,5-3,6% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Недельное повышение цен будет первым за месяц.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени повысилась на $0,03 (0,06%) - до $50,80 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на $0,61 (1,24%) - до $48,73 за баррель.

Цена на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,05 (0,10%) - до $47,87 за баррель.

В четверг обе марки подорожали на 1,1%, Brent - до $50,77 за баррель, WTI - до $47,83 за баррель.

520 просмотров


Старости
Армянские журналисты вели съемку в Карабахе с автоматом Калашникова?
Армянские журналисты вели съемку в Карабахе с автоматом Калашникова? видео
Наша погода
Сегодня 17° / 13°
13 Май 22° / 14°
14 Май 23° / 15°
15 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Пьяный узбек "заминировал" Домодедово
В Черном море начались военно-морские учения Великобритании и США
В Германии украли автоматы из армейского БТР
Правительство Армении заплатит семье погибшего в Карабахе солдата Решение Евросуда
Угроза терактом Азербайджану? Ответ будет безжалостным! наша реакция
Грузинский офицер погиб на юго-востоке Украины
Десятки сотрудников стамбульской биржи задержаны за связи с Гюленом
Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в Баку и Ереван
Трамп привезет с собой в Брюссель тысячу человек
Азербайджан сократил антитеррористический список
Самосожжение в Лерике
Армяне продолжают стрелять из минометов
ПКК взяла ответственность за гибель пяти турецких солдат
В Баку мужчина выбросился с 16-го этажа
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Нефть дорожает
Французский боевой корабль сорвал международные учения
Трамп призвал Россию и Украину помириться
Трамп: «Я бы в любом случае уволил главу ФБР»
Инфляция за месяц в Венесуэле достигла 100%
Олигарх Фархад Ахмедов: «Моя жена изменила мне с одноклассником моего сына» подробности беззубого вердикта
Азербайджан резко увеличил импорт мяса
Индия отключила интернет в Джамму и Кашмире
ОАЭ покупают американские Patriot
Асад сравнил войну в Сирии с борьбой СССР против фашизма
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться