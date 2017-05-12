В Баку мужчина выбросился с 16-го этажа

В Хатаинском районе Баку 30-летний Эльгюн Асадов выбросился из окна своей квартиры на 16-м этаже, передает АПА.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту самоубийства возбуждено уголовное дело, начато следствие.
В Хатаинском районе Баку 30-летний Эльгюн Асадов выбросился из окна своей квартиры на 16-м этаже, передает АПА.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту самоубийства возбуждено уголовное дело, начато следствие.
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