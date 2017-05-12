ПКК взяла ответственность за гибель пяти турецких солдат

Боевое крыло террористической организации ПКК HPG взяло на себя ответственность за несколько нападений на турецкие армейские лагеря на востоке страны, в результате чего пять солдат погибли, 12 ранены, говорится в бюллетене пресс-службы HPG, передает РИА Новости.

Согласно информации, вечером 8 мая террористы HPG атаковали армейский конвой, следовавший в село Колемерг провинции Хаккари. Бронированный автомобиль был уничтожен, четверо солдат получили ранения.

9 мая террористы атаковали армейский блокпост в районе Чукурча (Çukurca) этой же провинции. Трое солдат были убиты.

В этот же день турецкая армия начала наступление в провинции Хаккари. Около деревни Чилмерга (Çılmêrga) солдат атаковали бойцы HPG. Один солдат был ранен, восемь получили ранения, в том числе тяжелые.

10 мая женщины-террористки из YJA-Star обстреляли армейские позиции на холме Координе в районе Чукурча. Один солдат погиб.