Азербайджан сократил антитеррористический список

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана сократила список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, сообщает Trend.

Служба удалила из списка иракца Ата Абдулазиза Рашида, ныне отбывающего тюремное заключение в Германии.

Это уже двенадцатое изменение, внесенное в список в 2017 году. Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных Министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.