Трамп привезет с собой в Брюссель тысячу человек

Первый визит президента США Дональда Трампа в Брюссель на саммит НАТО 25 мая будет двухдневным, в состав его делегации войдет около тысячи человек. Об этом сообщила газета La Dernière Heure, ссылаясь на правительственные источники, передает ТАСС.

"Президент США прибудет в бельгийскую столицу вечером 24 мая и сразу отправится в гостиницу The Hotel. 25 мая президент посетит короля бельгийцев Филиппа во Дворце и встретится с премьер-министром Шарлем Мишелем, после чего у него запланированы двусторонние и многосторонние встречи в рамках саммита НАТО. Вечером 25 мая его самолет отбывает на Сицилию, где состоится саммит "семерки". В состав американской делегации войдет около 1000 человек", - передает газета.

Помимо этого, как сообщил ТАСС источник в институтах Европейского Союза, у Трампа намечены встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. "Точная хореография этих встреч еще уточняется", - подчеркнул он.

Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене. В НАТО от него ожидают подтверждения приверженности США выполнению всех обязательств лидирующей страны Альянса при условии, что остальные государства НАТО активизируют процесс увеличения военных расходов, до 40% которых должны быть направлены на закупки новой, преимущественно американской, военной техники.