Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в Баку и Ереван

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в июне или начале июля, передает Тренд.
Об этом сказал, выступая на конференции «Международная политика армяно-азербайджанского конфликта» в Вашингтоне, сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в июне или начале июля, передает Тренд.
Об этом сказал, выступая на конференции «Международная политика армяно-азербайджанского конфликта» в Вашингтоне, сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд.
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