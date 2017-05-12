Десятки сотрудников стамбульской биржи задержаны за связи с Гюленом

Стамбульская полиция провела сегодня рейды по адресам ряда сотрудников Фондовой биржи Стамбула (Borsa Istanbul), подозреваемых в причастности к деятельности связанной с Фетхуллахом Гюленом организации ФЕТО. Как сообщает телеканал Haberturk, задержаны 57 человек.

Всего рейды проведены по 70 адресам, в общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек.

По данным следователей, эти лица использовали для переписки специальную программу-мессенджер Bylock, которая шифрует данные и которой пользовались большинство сторонников ФЕТО и участников попытки путча 15 июля 2016 года. Задержанные также подозреваются в махинациях с активами Bank Asya, принадлежавшего ранее структурам Гюлена.

Полицейские облавы в Стамбуле продолжаются. Число задержанных может вырасти. Отмечается, однако, что некоторые лица из списка подозреваемых находятся за пределами Турции.