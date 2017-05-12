Грузинский офицер погиб на юго-востоке Украины

Грузинский офицер запаса, служивший добровольцем в Украине, погиб в ходе боевых действий на юго-востоке страны, сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Боец из Грузии накануне подорвался на мине близ поселка Новолуганское. Семье погибшего пока не сообщали о трагедии, поэтому его личность не разглашается.

"Это офицер Министерства обороны Грузии в запасе, он четыре года находился в Украине, служил в батальоне добровольцев "Айдар", — сказал полковник запаса Давид Макишвили, который служит в Украине.

Тело погибшего через несколько дней перевезут в Киев, а оттуда – в Грузию.