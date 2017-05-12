Правительство Армении выделит более 50 тысяч евро из своего резервного фонда для приведения в исполнение приговора по делу «Мурадян против Армении», вынесенного Европейским судом по правам человека, пишет армянское издание «Айоц ашхар».

«Военнослужащий срочной службы Сурен Мурадян в 2002 году во время службы в Карабахе заболел и вскоре скончался. Европейский суд посчитал, что было нарушено право солдата на жизнь, и обязал правительство Армении выделить семье погибшего Мурадяна 50 тысяч евро.

Выплата этой суммы должна быть произведена до 24 мая. Данное постановление стало возможным благодаря многолетней упорной борьбе за восстановление справедливости отца солдата — Грачья Мурадяна. Полученные им неопровержимые доказательства стали основанием для подобного решения», - говорится в статье.