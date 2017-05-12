Азербайджан оказался лицом к лицу с чудовищной фашистской террористической машиной. В очередной раз нам пришлось осознать эту истину после обнародования информации о раскрытии провокации, которую готовили армянские спецслужбы и войска против позиций Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе. Да, ничего, кроме презрения и наказания по всей строгости закона, не заслуживают азербайджанские военнослужащие, вставшие на стезю предательства. Но такого рода предатели были, есть и будут в любой стране мира. И куда важнее в данном случае то, кто является заказчиком этого преступления. А это – армянские террористы, получившие в Республике Армении политическую власть.

Как мы уже сообщали, в результате неотложных оперативно-следственных мероприятий, была предотвращена провокационная и террористическая деятельность вражеских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку. Подобные действия армянской стороны ожидаемы и в будущем.

Официальный Ереван, от которого все жестче требуют возвращения нескольких оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха в качестве первого и необходимого шага на пути к решению карабахского конфликта и установлению мира в регионе, пустил в ход свое апробированное и излюбленное оружие – терроризм.

Слишком чувствительным было поражение в прошлогодней четырехдневной войне для Сержа Саргсяна и его преступной клики, слишком очевидным стало тотальное превосходство азербайджанской армии и ее готовность выполнить любые поставленные задачи.

Ведь доминирование и превосходство Азербайджана над Арменией проявляется не только в военной сфере – налицо ощутимое преобладание и в экономике. Мощнейший экономический и финансовый потенциал Азербайджана предрешит исход неизбежной новой карабахской войны.

Более того, в Армении пришло осознание, что ни одно государство мира не будет препятствовать действиям Азербайджана по полному восстановлению своей территориальной целостности, когда прозвучит соответствующий приказ президента страны и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Осознав эту истину, высшее политическое руководство Армении избрало терроризм как новый фронт широкомасштабной войны против Азербайджана. Ведь именно посредством террористических актов в отношении мирного азербайджанского населения армянской стороной велась подготовка к осуществлению главной провокации - оккупации наших земель.

Новое – хорошо забытое старое

Еще 8 сентября 1984 года в интернациональном Баку армянский террорист Вартанов взорвал автобус, следовавший по маршруту № 106. В результате погибла 1 женщина, 3 человека были ранены. А 12 декабря 1988 года самолет ИЛ-76, на борту которого находились 77 добровольцев из Азербайджана, летевших на помощь армянам, пострадавшим от землетрясения, был сбит армянскими боевиками ракетой "Стингер" около города Гугарк Спитакского района Армении. В живых остался один человек.

Дальше - больше. Армянскими террористами был взорван пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси - Баку. Произошло это 16 сентября 1989 года. В итоге 5 человек погибли и 25 были ранены. А 10 августа 1990 года был взорван автобус, следовавший по маршруту Тбилиси - Агдам: 20 человек погибли, 30 ранено. Совершившие это преступление армянские террористы А. М. Аванесян и М.М.Татевосов были арестованы.

Еще одно громкое преступление армянских террористов было совершено 9 января 1991 года. На 5-ом километре автодороги Лачин-Шуша армянскими террористами обстрелян автомобиль, в котором находились корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана» С. Аскерова и военнослужащие – подполковник С. Ларионов, майор И.Иванов. Все пассажиры погибли. Члены террористической группы А.Мкртычян, Г.Петросян, А.Мангасарян и Г.Арустамян привлечены к уголовной ответственности.

А 20 ноября 1991 года армянскими террористами около селения Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет МИ-8. В результате погибла большая часть политического руководства страны, направившееся в поездку в Ханкенди с миротворческой миссией.

Наконец, последние две акции армянских террористов в Баку. Так, 19 марта 1994 года в результате теракта, санкционированного руководством армянских спецслужб, в вагоне бакинского метро на станции «20 января» погибли еще 14 мирных граждан, а 49 человек получили увечья различной степени тяжести.

Прошло совсем немного времени и уже 3 июля 1994 года в результате взрыва в вагоне бакинского метрополитена между станциями «28 мая» и «Гянджлик» погибли 13, были ранены 42 человека. Это преступление совершил попавший в плен к армянам гражданин Азербайджана Азер Салман оглы Асланов, завербованный спецслужбами Армении и направленный в республику для проведения террористических акций.

Спустя 23 года армянскими спецслужбами были завербованы новые предатели. На сей раз, трагедию удалось предотвратить. Но это вовсе не означает, что армянская сторона не предпримет новых попыток осуществления терактов в Азербайджане. Потому, что именно терроризм всегда был, есть и будет главным «аргументом» армянской стороны. Причем, использовался он далеко не только против азербайджанцев.

Армянский террор без границ

Армянский террор уходит своими корнями в 1890 год, в историю создания партии Дашнакцутюн, избравшей цель «приобретение Турецкой Арменией с помощью восстания политической и экономической свободы». В основу армянского движения изначально была заложена идея сепаратизма и территориальных претензий к Османской империи. Программа дашнаков, с которыми нынешний президент Серж Саргсян объединился в одной коалиции, принципиально предусматривала террор в ряду главных средств борьбы.

И жертвами армянских террористов становились далеко не только турки и азербайджанцы. Так, 14 октября 1903 года они совершили покушение на главнокомандующего российской армией на Кавказе князя Голицына. Он ожидал нападения и носил кольчугу, поэтому был всего лишь ранен. А вот бакинскому губернатору князю Михаилу Накашидзе спастись не удалось. Он был убит 11 мая 1905 года бомбой, брошенной террористом Дро Канояном. А несколько позже армянскими террористами была осуществлена операция «Немезис», жертвами которой стали бывший премьер-министр Османской империи Талат-паша, убитый в 1921 году в Берлине Согомоном Тейлеряном. Также, жертвами новой армянской бойни стали премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский, министр юстиции Азербайджана Халид бек Хасмамедов, министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир. Все они – жертвы той ставки на террор, что была избрана армянской стороной еще в 1890 году, когда была создана дашнакская партия.

Эхо армянского террора докатилось и до американской Санта-Барбары, где в январе 1973 года Гургеном Яникяном был убит генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Мехмет Байдур.

Так, началась новая волна армянского террора. В ее рамках террористы АСАЛА осуществили в январе 1975 года акцию возмездия, взорвав здание Всемирного совета церквей в Бейруте. С 1975 по 1982 годы террористы АСАЛА (а также действующие под её руководством группы: «Орли», «9 июня», «3 октября») совершали убийства, взрывы, нападения. Причем, был предпринят ряд операций против представителей западных стран: нападения на офисы авиакомпаний KLM, «Люфтганза», TWA, а также нападения на граждан государств. Область операций: Европа, Ближний Восток, Ливан, Турция, США, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, Великобритания, Италия, Иран, Венгрия.

А как не вспомнить о том, что первые в СССР теракты в метро совершили также армянские террористы? Трагедия произошла 8 января 1977 года. В этот день в Москве была осуществлена серия террористических актов. Армянскими террористами (Акоп Степанян, Завен Багдасарян и Степан Затикян) были осуществлены три взрыва: в вагоне поезда между станциями «Измайловская»» и «Первомайская», магазине № 15 Бауманского района, а также на улице 25 Октября. В результате этих террористических актов 7 человек были убиты, 37 ранены. Той же группой террористов готовилось осуществление серии взрывов в канун 7 ноября 1977 года на Курском вокзале Москвы.

О чем говорит вся эта история армянского терроризма? О том, что этот разнузданный и беспощадный террор не знает границ. Его жертвами могут стать граждане не только Азербайджана или Турции, но и России, Украины, любой другой страны Европы или США. Это – международная проблема, гораздо более опасная, чем ИГИЛ. И бороться с ней нужно путем консолидации всего международного сообщества. Ради жизни и спокойствия каждого мирного жителя планеты.

Нет пространства для компромисса

Увы, пока мы не видим желания и готовности ведущих мировых держав совместными усилиями бороться с армянским терроризмом, возведенным на уровень государственной политики Армении. Буквально свежий пример – накануне в резиденции президента Армении прошла церемония подписания меморандума о формировании коалиции между правящей Республиканской партией Армении и АРФ Дашнакцутюн.

А ведь партия Р.Саргсяна несколько лет назад провозгласила себя наследницей политического террора Гарегина Нжде. По сути Республиканскую партию АРФ Дашнакцутюн и наследников Нжде объединяет инстинктивная ненависть к азербайджанцам и приверженность политике террора в отношении Азербайджана.

С этой точки зрения, бесчеловечные заявления второго президента РА Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости» азербайджанцев и армян, равно как и тезис нынешнего главы армянского государства Сержа Саргсяна о том, что Геноцид в Ходжалы был устроен армянами, дабы продемонстрировать исконную способность мирового армянства истреблять мирное азербайджанское население – есть проявление философии государственного терроризма.

И новая провокация в отношении Азербайджана в Тертерском районе является логическим продолжением политики государственного армянского терроризма. Что же предпримет Азербайджан? Ответ официального Баку будет по своей мощи не менее беспощадным. Лучшие сыны Азербайджана готовы отомстить адекватно. В случае если официальный Ереван вновь задумается о теракте, Азербайджан имеет обширные финансовые, военные и прочие ресурсы для осуществления карательных спецопераций. И в администрации Саргсяна должны понять – ответ будет безжалостным!