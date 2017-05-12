В Германии украли автоматы из армейского БТР

Неизвестные проникли на военный полигон Мюнстер в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония и украли из стоящего там бронетранспортера Fuchs оружие, передает ВВС.

Были похищены две штурмовые винтовки G36, пистолет P8, ракетница, две радиостанции, два магазина без патронов и бинокль, заявили в министерстве обороны Германии.

Винтовки не были заряжены, уточнили в ведомстве. Бронетранспортер приписан к воинской части из земли Северный Рейн-Вестфалия, однако кражу расследуют в Нижней Саксонии.

В настоящее время бундесвер оказался в центре сразу нескольких скандалов и разбирательств.

Ранее офицер бундесвера был задержан по подозрению в подготовке террористических актов и краже боеприпасов из арсеналов армии.