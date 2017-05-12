Сегодня турецкие военные провели в районе Черного моря успешные испытания ракетной системы KAAN производства компании Roketsan. Об этом проинформировали местные СМИ, передает РИА Новости.
За пуском ракет, произведенным из провинции Синоп, следили министр обороны Фикри Ишык и замглавы департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Ракетная система KAAN была представлена на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.
Напомним, накануне Турция впервые испытала ракету большой дальности «Бора» отечественного производства.