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AzerGold рассчитывает выручить $85 млн от продажи золота и серебра

 

ЗАО AzerGold в 2017 году планирует выручить более $85 млн от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане, сообщает пресс-служба компании.

"AzerGold начал экспорт слитков золота и серебра, аффинаж которых проводила компания Argor-Heraus. Объем первой партии золота, выставленного на продажу на бирже, составляет 16,1 тыс. унций, серебра – 23,7 тыс. унций. Выручка от продажи составит около $20 млн", - отметили в компании.

В целом AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. "Доход от их продажи ожидается более $85 млн", - подчеркнули в компании.

ЗАО AzerGold создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гёйдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году AzerGold завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана были оценены в 44,61 тонны золота и 164,25 тонны серебра.

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