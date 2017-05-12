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Предотвращено еще одно покушение на Ким Чен Ына

 

Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына, разоблачена в Северной Корее, сообщил посол КНДР в России Ким Хен Чжун. По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи, передает Интерфакс.

"Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства", - заявил посол на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-апреле 2017 года.

Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.

В начале января 2017 года агентство "Ренхап" сообщало, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным агентства, планировалось создать отряд численностью в одну-две тысячи человек, в задачи которого будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководства КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

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