Посол Беларуси в Армении и в этот раз отказался говорить о Лапшине

Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук отказался отвечать на вопрос об Александре Лапшине, передает Новости-Армения.

Корреспондент Новости-Армения поинтересовалась у белорусского дипломата его мнением о не слишком дружественной для армянской стороны позиции Беларуси по чувствительным для Еревана вопросам – например, делу блогера Александра Лапшина.

Не дослушав вопроса, посол заявил, что отказывается отвечать, так как считает вопрос некорректным. На уточнение, что именно, на его взгляд, некорректно, он ответил, что вопрос не вписывается в тему посвященного ОДКБ мероприятия.

«ОДКБ – это совместное усилие, а ваш вопрос направлен на деструктивизм. Он не способствует укреплению атмосферы дружбы», - сказал посол.