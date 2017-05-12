Конкурсантка от Македонии на «Евровидении-2017» в Киеве Яна Бурческа получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного прямо во время второго полуфинала фестиваля, передает РИА Новости.

В Киеве поздно вечером в четверг прошел второй полуфинал «Евровидения», в ходе которого определилась последняя десятка финалистов.

В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил македонскую певицу выйти за него замуж, на что та согласилась не раздумывая.

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире «Евровидения» за всю его историю.

По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.